Турагенты рассказали, как гиды в Турции вынуждают отдыхающих покупать экскурсии

Турагенты рассказали, как гиды в Турции обманывают отдыхающих Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Некоторые особенно предприимчивые гиды в Турции придумали новый способ вынудить доверчивых отпускников покупать экскурсии.

Например, в первый же день тура отдыхающих обманывают, рассказывая о том, что если они хотят выходить из отеля на улицу и посещать экскурсии, им нужно проставить в ваучерах синюю печать. Причем определиться с выбором якобы нужно сразу, в этот же день, иначе в их документах якобы появится «красная метка», которая означает запрет на прогулки вне отеля, сообщает TourDom.ru.

На самом же деле, как объясняют сотрудники принимающих компаний, «никаких красных, синих, черных меток нигде не ставят», а передвижения туристов по Турции не ограничены, только в некоторых регионах страны местные власти требуют носить маски на улицах. За нарушение грозит штраф в 900 лир – более девяти тысяч рублей.

Отмечается, что гиды пугают отдыхающих полицией, которая якобы проверяет документы на улицах, если они не входят в экскурсионные группы, в итоге многие соглашаются купить экскурсии в первый же день пребывания на турецких курортах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в страну, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию.