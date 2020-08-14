Reuters: Вакцины от коронавируса не будет в США до ноября

Разрабатываемые в США вакцины от коронавируса вряд ли будут зарегистрированы к ноябрю Фото: REUTERS

Разрабатываемые американскими специалистами вакцины от коронавируса COVID-19, скорее всего, не получат одобрение со стороны регуляторов раньше, чем в ноябре или декабре этого года, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Национального института здравоохранения США Фрэнсиса Коллинза.

Он пояснил, что это связано с необходимостью масштабных клинических испытаний. Фрэнсис Коллинз также подчеркнул, что привлечение к испытаниям препаратов свыше десяти тысяч добровольцев позволит собрать достаточно информации о безопасности и эффективности сывороток для широкого применения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 августа президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса стала первой официально зарегистрированной. Речь идет о вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, которая прошла испытания и готова к массовому применению.

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