Северокорейский лидер Ким Чен Ын Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назначил нового премьер-министра КНДР. Кабинет министров страны возглавил заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Док Хун, сообщает официальный вестник Пхеньяна, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что такое решение было принято накануне, 13 августа, в ходе заседания политбюро ЦК ТПК под председательством главы государства Ким Чен Ына. Ранее занимавший пост председателя кабинета министров Северной Кореи Ким Чжэ Рён получил новое назначение в руководстве ЦК Трудовой партии. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале этого года стало известно, что в КНДР сменился министр иностранных дел. Новым главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи назначен Ли Сон Гвон, который до этого занимал пост председателя Комитета по мирному объединению родины. Гвон, служивший в Минобороны КНДР, сменил Ли Ён Хо – дипломата с почти 40-летним опытом работы, возглавлявшего министерство с 2016 года.