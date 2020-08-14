Мэр Каракаса Дарио Вивас. Фото: Wikipedia

Мэр Каракаса Дарио Вивас умер от коронавируса. Градоначальник венесуэльской столицы скончался из-за осложнений заболевания COVID-19 в четверг, 13 августа, на 71-м году жизни.

О смерти Дарио Виваса сообщил на своей странице в Twitter генеральный прокурор Боливарианской республики Тарек Вильям Сааб.

«С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга и верного революционера Дарио Виваса, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины», - написал генпрокурор.

70-летний Дарио Вивас, который на Западе считался одним из самых сильных союзников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заразился коронавирусом во второй половине июля, и в силу почтенного возраста переносил заболевание очень тяжело.