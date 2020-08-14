Александра Зверева: К Виктору Бабарико и его сыну уже неделю не пускают адвокатов

Александра Зверева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Одним из самых главных соперников Александра Лукашенко перед президентскими выборами в Белоруссии считался бывший банкир Виктор Бабарико, который был арестован и снят с голосования перед выборами. Вместе с бизнесменом в тюрьме оказался и его сын Эдуард. Его подруга Александра Зверева в эфире Радио «КП» рассказала, что происходит в Белоруссии и как она оценивает ситуацию.

По её словам, Бабарико-старшего «обвиняют сейчас по трем статьям, в том числе – дача взятки, уклонение от уплаты налогов и так далее».

– Все это вроде бы как выявилось в ходе очередной проверки, которая случилась именно в тот момент, когда Виктор Бабарико объявил о своем намерении участвовать в выборах, – уточнила Александра.

– В общем, возвращаясь к тому, какая сейчас происходит коммуникация, к Виктору Дмитриевичу и к Эдику уже неделю не допускают адвокатов, объясняя это техническими причинами. Ну, то есть, в момент их задержания адвокатов не допускали к Виктору Бабарико сутки, к Эдику не допускали двое суток, объясняя это учениями, которые проходят в КГБ. А сейчас по техническим причинам, непонятно по каким, они не озвучивают, адвокатов не пускают уже неделю, – рассказала девушка.

На вопрос, может ли она узнать о состоянии арестованных Бабарико, Александра ответила, что переписывается с заключенными.

– То есть, мы отправляем друг другу письма, письма приходят. Не так быстро, как хотелось бы, но приходят. Какую-то информацию нам все-таки удается снимать с адвокатов, потому что, например, о том, как были они задержаны, узнавали в итоге от адвокатов, уточнила она.

– Чтобы вы понимали, Виктор Бабарико был задержан возле своего дома, когда он вез оставшуюся часть подписей в Центральную избирательную комиссию, - добавила девушка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал около 80% голосов избирателей. С вечера воскресенья в стране не стихают массовые протесты, за четыре дня были задержаны порядка 6,7 тысяч человек, среди них оказались не только участники митингов, но и люди, которые просто проходили мимо мест их проведения.

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