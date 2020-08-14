CNN: США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса

Ранее сообщалось, что разрабатываемые в США вакцины от коронавируса вряд ли будут зарегистрированы к ноябрю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в разработке вакцины от коронавируса, однако США от этого предложения отказались, передает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.

По словам собеседников CNN, Москва предлагала Вашингтону «беспрецедентное сотрудничество» в рамках проекта «Операция «Сверхзвуковая скорость», направленного на ускорение разработки препарата для прививок против заболевания COVID-19. Но, как утверждают источники издания, «США на сегодняшний день оказались закрыты для российских медицинских достижений».

«С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение не принимаются в США из-за этого недоверия», - приводит телеканал слова одного из своих собеседников.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Национального института здравоохранения США Фрэнсиса Коллинза сообщило, что разрабатываемые американскими специалистами вакцины от коронавируса, скорее всего, не получат одобрение регуляторов раньше, чем в ноябре или декабре этого года.

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