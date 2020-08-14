Последние новости на утро 14 августа 2020: В Минске начали отпускать из СИЗО задержанных на протестах

«КП» – о последних новостях на утро 14 августа 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 14 августа 2020 года. Людей, которых сотрудники столичных правоохранительных органов ранее задержали во время уличных протестов в Минске, начали отпускать из изолятора временного содержания (ИВС), расположенного на улице Окрестина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний. К вечеру четверга были освобождены из СИЗО более тысячи человек.Минувшей ночью СМИ сообщили, что Лукашенко готовит срочное выступление перед белорусами, и его заявление ожидается в ближайшее время.

Минтруд России предложил установить прожиточный минимум во втором квартале 2020 года предлагается на уровне 11 468 рублей. В тексте документа уточняется, что в целом по стране за второй квартал года предлагается установить величину прожиточного минимума на душу населения в размере 11 468 рублей, «для трудоспособного населения - 12 392 рубля, пенсионеров – 9 422 рубля, детей – 11 423 рубля». Цифры согласованы с министерством экономического развития и Минфином России.

Тем временем американский канал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.сообщил, что Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в разработке вакцины от коронавируса, однако США от этого предложения отказались. К слову, американские и канадские ученые считают возможным лечить вызванную заболеванием COVID-19 пневмонию с помощью лучевой терапии.

Пентагон решил продолжить изучение НЛО, для этого в американском министерстве обороны будет сформирована рабочая группа, которая займется исследованием неопознанных летающих объектов, с которыми сталкивались летчики ВВС США.

Новость из КНДР: северокорейский лидер Ким Чен Ын назначил нового премьера. Кабинет министров страны возглавил заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Док Хун, а его предшественник Ким Чжэ Рён получил новое назначение в руководстве ЦК ТПК.

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