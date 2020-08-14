Последние новости на утро 15 августа 2020: В Минске начали отпускать из СИЗО задержанных на протестах

«КП» – о последних новостях на утро 15 августа 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 15 августа 2020 года. Людей, которых сотрудники столичных правоохранительных органов ранее задержали во время уличных протестов в Минске, начали отпускать из изолятора временного содержания (ИВС), расположенного на улице Окрестина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний. К вечеру четверга были освобождены из СИЗО более тысячи человек.

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