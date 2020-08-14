Япония планирует приостановить безвизовый обмен с Россией из-за коронавируса

Безвизовый режим отменяют из-за пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

Япония приостановит безвизовый обмен с Россией в связи с пандемией коронавируса. Для проживающих в южной части Курильских островов граждан действовал особый въездной режим - в рамках совместных с Японией мероприятий в эту страну можно было попасть без визы. Но из-за пандемии мероприятия, а соответственно и безвизовый режим хотят отменить.

По данным агентства Kyodo, в 2020 году запланировано было девять поездок.

В 2019 году Россия предложила Японии полностью перейти на безвизовый режим. Если бы удалось договориться, то это способствовало бы увеличению туристического потока.

На фоне снижения суточного прироста зараженных коронавирусом Россия открывает границы с рядом стран. Первые самолеты полетели в Турцию. В список открытых для туристов стран также попали Танзания, Великобритания.