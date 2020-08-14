Бывший адвокат Трампа заявил, что президент США "вступил в сделку с русскими" ради выборов

Дональд Трамп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа анонсировал свою новую книгу "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".

В мемуарах Коэн уверяет, что был одним из самых близких людей для Трампа. Хотя тут же пишет - у президента США нет друзей, и он никому не может доверять свои секреты, даже членам семьи.

- В некотором смысле я знал его лучше, чем даже его семья, потому что я был свидетелем на темных деловых встречах и в те моменты, когда он не защищался, когда он раскрывал, кто он на самом деле: мошенник, лжец, хулиган, расист, хищник, аферист,- пишет Коэн.

Раскрывая секреты Трампа, его личный помощник не смог обойти стороной тему России. Сговор, по его словам, конечно, был. И вообще Трампу якобы помогли победить на выборах в 2016 году.

- Трамп вступил в сговор с русскими, но не такими изощренными способами, которые представляли его недоброжелатели,- приводит его слова Daily Mail.

Он говорит, что Трамп пытался «проникнуть» в мир Путина, и Коэн якобы руководил этой "операцией", помогал установить секретный канал связи.

Личный адвокат решил в новой книге, как раз накануне новых выборов, показать Трампа еще и как плохого семьянина. Майкл Коэн утверждает, что покрывал начальника перед Меланией Трамп, когда начались подозрения в изменах.

Он пишет, что для Трампа бизнес был моделью в жизни и политике, адвокат сравнивает его менталитет с менталитетом босса мафии.

Майк Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушения в финансировании избирательной кампании Трампа, его отпустили в связи с пандемией коронавиурса.