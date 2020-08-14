В Госдуме предложили бесплатно обеспечить масками школьников и студентов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Госдуме предложили обеспечить масками школьников и студентов. Сделать это необходимо к первому сентября, уверены парламентарии.
Соответствующее обращение депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.
Парламентарий отмечает, что в России все еще выявляют новые случаи распространения коронавирусной инфекции. При этом с началом учебного года есть риск увеличения показателей, так как в учебных заведениях будет массовое скопление людей. Снизить риски заражения учащимся помогут индивидуальные средства защиты.
- В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе, — цитирует RT текст обращения.
Власов отметил, что подобные меры смогут минимизировать риски вспышек болезни в стенах учебных заведений.
Тем временем психологи советуют как можно раньше начать готовить ребенка к школе. В беседе с ФАН психолог Наталья Малышева отметила, что отношение ребенка к школе формирует семья. Малый процент учащихся воспринимает 1 сентября с радостью.