В Госдуме предложили бесплатно обеспечить масками школьников и студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме предложили обеспечить масками школьников и студентов. Сделать это необходимо к первому сентября, уверены парламентарии.

Соответствующее обращение депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Парламентарий отмечает, что в России все еще выявляют новые случаи распространения коронавирусной инфекции. При этом с началом учебного года есть риск увеличения показателей, так как в учебных заведениях будет массовое скопление людей. Снизить риски заражения учащимся помогут индивидуальные средства защиты.

- В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе, — цитирует RT текст обращения.

Власов отметил, что подобные меры смогут минимизировать риски вспышек болезни в стенах учебных заведений.

Тем временем психологи советуют как можно раньше начать готовить ребенка к школе. В беседе с ФАН психолог Наталья Малышева отметила, что отношение ребенка к школе формирует семья. Малый процент учащихся воспринимает 1 сентября с радостью.