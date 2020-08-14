В ВОЗ рассказали, где ждать новую вспышку коронавируса

Осенью возможна новая вспышка болезни Фото: REUTERS

В ВОЗ заявили о рисках новых вспышек коронавируса осенью. Болезнь может начать распространяться там, где с начала пандемии было относительно спокойно - в школах.

Многие страны весной перешли на дистанционное обучение детей, так что тогда удалось избежать массового распространения инфекции. Но в сентябре дети сядут за парты в классах. В ВОЗ опасаются, что в некоторых странах, где не созданы условия для безопасного обучения в период пандемии, новый учебный год станет причиной массового распространения Covid-19.

- Доступ к услугам в сфере водоснабжения, санитарии и гигиены является решающим условием для профилактики и борьбы с инфекциями в любых условиях, включая школы, – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В докладе ВОЗ сказано, что 818 миллионов детей учатся в школах, где отсутствует элементарное оборудование для мытья рук, из них 295 миллионов - проживают в Африке.

В мире 698 миллионов детей учатся в школах, где отсутствует мыло для мыться рук.

В каждой третьей школе нет доступа к питьевой воде, либо он ограничен.