Депутат рассказала, когда пенсии вырастут до 20 тысяч рублей

Планируется, что средняя пенсия по стране к 2024 году составит 20 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб объяснила, когда пенсии россиян вырастут до 20 тысяч рублей. Такую сумму будут платить людям, находящимся на заслуженном отдыхе по старости.

Депутат отметила, что 20 тысяч рублей – это средний показатель по стране. У кого-то выплаты будут чуть выше, у кого-то ниже. Но в любом случае, достичь указанного уровня можно за несколько лет.

- Благодаря индексации к 2024 году пенсия по старости в размере 20 тысяч рублей будет средней по стране. Это включено в законопроект о бюджете Пенсионного фонда России на три года, — пояснила парламентарий в беседе с ФАН.

Светлана Бессараб подчеркнула, что тормозит реализацию программы «серая» занятость. Ее ликвидация позволит улучшить вопрос с пенсионным обеспечением в стране.

В среднем от 15 до 20 миллионов россиян работают неофициально, поэтому налоги и страховые взносы за себя они не оплачивают.

- Если убрать данный тип занятости, то уже сейчас можно повысить пенсионный выплаты до 20 тысяч рублей, - заключила депутат.

При этом она отметила, что пока до конца не ясен механизм, который поможет вывести такое большое количество граждан из «серой» зоны, сообщает Пятый канал.