В МВД Белоруссии отрицают обвинения в издевательствах над задержанными

13 августа из СИЗО начали выпускать задержанных на митингах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В МВД Белоруссии отрицают, что к задержанным в Минске применяли насилие или издевались над ними. Накануне заместитель главы МВД Александр Барусков прибыл в Центр изоляции правонарушений на улице Окрестина в Минске. Сюда привозят тех, кого задержали силовики во время акции протестов - в изоляторах не только активисты, но и журналисты и даже случайные люди, которые оказались не в том месте и не в то время.

Журналисты, столпившиеся у входа в СИЗО спросили Барсукова, почему над задержанными издевались.

- Никаких издевательств не было, - ответил замглавы МВД, комментарий опубликован в Telegram-канале Tut.by.

Вечером 13 августа из изоляторов начали массово выпускать задержанных.

Акции протестов начались в Белоруссии 9 августа. За это время в Минске задержали 6,7 тысяч человек. Некоторые из освободившихся выходят с синяками. Те, кто выходит из СИЗО Жодино, говорят - "условия хорошие, не бьют", но силу применяли при задержании. В другом СИЗО на Окрестина жалуются - камеры переполненные, людей не кормят, хотя в изоляторе многие провели по несколько суток.