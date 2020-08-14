Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

В МВД Белоруссии отрицают обвинения в издевательствах над задержанными

Замглавы ведомства приезжал к Центру изоляции правонарушителей на улице Окрестина
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
Комментарии (5)Комментарии (5)
13 августа из СИЗО начали выпускать задержанных на митингах

13 августа из СИЗО начали выпускать задержанных на митингах

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В МВД Белоруссии отрицают, что к задержанным в Минске применяли насилие или издевались над ними. Накануне заместитель главы МВД Александр Барусков прибыл в Центр изоляции правонарушений на улице Окрестина в Минске. Сюда привозят тех, кого задержали силовики во время акции протестов - в изоляторах не только активисты, но и журналисты и даже случайные люди, которые оказались не в том месте и не в то время.

Журналисты, столпившиеся у входа в СИЗО спросили Барсукова, почему над задержанными издевались.

- Никаких издевательств не было, - ответил замглавы МВД, комментарий опубликован в Telegram-канале Tut.by.

Вечером 13 августа из изоляторов начали массово выпускать задержанных.

Акции протестов начались в Белоруссии 9 августа. За это время в Минске задержали 6,7 тысяч человек. Некоторые из освободившихся выходят с синяками. Те, кто выходит из СИЗО Жодино, говорят - "условия хорошие, не бьют", но силу применяли при задержании. В другом СИЗО на Окрестина жалуются - камеры переполненные, людей не кормят, хотя в изоляторе многие провели по несколько суток.