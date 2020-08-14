Глава Минздрава назвал сроки публикации данных о клинических исследованиях вакцины против коронавируса

Михаил Мурашко Фото: Николай Галкин, ТАСС

Данные о клинических исследованиях российской вакцины от коронавируса опубликуют в ближайшее время - об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Публикация отчета - обязательный этап, фактически, это первое знакомство, первое представление учеными своей разработки мировому сообществу. Работа должна быть опубликована в научном журнале и содержать данные о каждом этапе исследования, в том числе о том, сколько человек принимали участие в исследовании, сколько получали вакцину, сколько плацебо, какова реакция организма и так далее.

- В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях,- сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС. - Критика новой российской вакцины во многом связана с тем, что нужно больше данных получить по исследованиям.

Он также сообщил, что российская вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов.

Российский препарат пока не будут продавать в другие страны, хотя запросы есть, сообщил глава ведомства.