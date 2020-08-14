Эксперты объяснили, почему реформа «Укроборонпрома» не сделает Украину сильной военной державой Фото: REUTERS

Украинские власти намерены ликвидировать госконцерн «Укроборонпром». Вместо него будет создано две новых организации: одна объединит оборонные предприятия, а другая – авиакосмические.

Эксперты со скепсисом относятся к данному шагу украинских властей и не сомневаются, что этот шаг не поможет стране стать мощной военной державой.

Украинская оборонка находится в глубоком кризисе с 2014 года.

- Пока перспектив у данной инициативы нет, так как страна взяла курс на деиндустриализацию страны, обслуживание интересов США. Киев не искореняет корень проблемы — коррупцию, - комментирует украинский экономист, политолог Александр Дудчак.

Сомнение вызывают и сроки, в которые планируют достичь успехов.

- В ВПК понятие быстроты отсутствует. Там работа идёт длинными циклами, научно-исследовательские изыскания и проектировка занимают годы, — сказал в интервью RT военный эксперт Алексей Ленков.

Оба эксперта сошлись во мнении, что одним из главных факторов, негативно повлиявших на состояние украинской промышленности, стал разрыв кооперации с Россией в 2014 году.

Ранее украинские предприятия участвовали во многих российских производственных цепочках, которые были налажены еще во времена СССР.

- Разрыв этих связей поставил страну в сложное положение. Сохраняя сотрудничество, Украина могла бы занимать хорошее место на российских рынках сбыта, - заключил Дудчак.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с ФАН отметил, что украинские военные учения в Херсонской области способствуют созданию очагов напряженности в этом регионе. Киев может пойти на провокацию в отношении России на границе с Крымом.