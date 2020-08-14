"Обвиняют рефлекторно": Пушков ответил на предложение ввести санкции против России из-за Белоруссии

Акции протеста начались после выборов президента Фото: REUTERS

На призыв польского депутата, наказать за белорусские протесты Россию, ответил Сенатор Алексей Пушков.

Все началось с неожиданного заявления депутата Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцека Сариуш-Вольского, по мнению которого демократия в Белоруссии сама собой построится, если "нейтрализовать" Россию - ввести санкции.

- Из Польши с ненавистью. Призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют во всем Россию под любым предлогом - или вообще без предлога. Подобных ему ненавистников России в Польше немало,- написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что в Европарламенте есть целое "русофобское крыло", "холостой выстрел" поляков вряд ли поддержит большинство, считает Сенатор, но "он обозначает направление атаки на Россию".

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил ответить зеркально на заявления польского депутата.

Польша оказалась в числе тех стран, что первыми и громче других стали заявлять, что выборы были недемократичны. В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил поляков в провокациях внутри чужой страны.

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