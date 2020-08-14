Больше 1000 ученых Белоруссии просят прекратить насилие в отношении протестующих

К акции против насилия присоединились врачи, ученые, просто жители, которые выходят на улицы с цветами Фото: Александр КОЦ

Белорусские ученые подписали петицию против насилия. С 9 августа в стране не прекращаются акции протеста, на улицы города выходят люди, не согласные с результатами выборов президента. Против народа выходит ОМОН, милиция.

За несколько дней это противостояние стало еще более очевидным - активистов избивают и задерживают, их преследуют во дворах домов, спецназ выламывал даже двери подъездов, где укрывались участники протестов. В ход идут шумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. При попытке бросить в ответ в силовиков взрывное устройство, погиб активист.

- Нас глубоко ранят и возмущают действия силовых структур Республики Беларусь, необоснованно применяющих в последние дни беспрецедентную по масштабу и жестокости силу по отношению к тысячам мирных белорусов,- сказано в петиции, которую подписали уже 1000 ученых. Текст приводит портал Onliner.

Ученые попросили отпустить задержанных, прекратить жестокость с обеих сторон, не усугублять ситуацию оскорблениями в адрес силовиков и наоборот.