В МИД России предлагают отменить бесплатные вывозные рейсы

Россиян возвращали на Родину в период закрытия границ Фото: Алина НИЗАМОВА

Предложено отменить бесплатные вывозные рейсы россиян из-за границы. Самолеты отправляли в другие страны в период отмены международного авиасообщение, чтобы эвакуировать граждан РФ. Людей не только бесплатно возвращали домой, те, кто застрял в чужой стране с закончившейся бронью номера, истекшим сроком действия путевки, оказывали материальную помощь - заявки принимали через Госуслуги.

В МИД России выступили с предложением отменить бесплатную эвакуацию. Проект документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Как сообщает Российская газета, суть предложения в том, что эвакуируемый в течение трех месяцев должен оплатить стоимость возврата.

Если человек в указанный срок не вернет деньги, то их могут взыскать уже через суд.

В пояснительной записке сказано, что помощь, если законопроект одобрят, будут оказывать в заявительном порядке.