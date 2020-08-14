Сбербанк больше не будет бесплатно уведомлять о переводах

Сообщения о переводе останутся бесплатными для держателей кредитных карт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сбербанк отменил бесплатную услугу оповещения о входящих денежных переводах. Раньше клиенты получали сообщение, в котором содержалась информация об отправителе (инициалы), а также о сумме перевода.

- Теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет,- сообщили РИА Новости в контактном центре банка.- Вам будут поступать только пароли и коды для регистрации в "Сбербанк онлайн" и оплаты на сайте.

Услуга оповещения о переводах не станет платной для некоторых клиентов, например, для держателей кредитных карт. Остальные смогут получать информацию о переводах с помощью приложения "Мобильный банк".

В июне 2020 года Сбербанк убрал комиссию за переводы между клиентами банка внутри страны. Лимит перевода - 50 тысяч рублей. Не имеет значения, в каком регионе открыт счет, главное условие - обе карты должны быть от Сбербанка.