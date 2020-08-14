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В Центре Гамалеи рассказали, в каком месяце начнется массовая вакцинация от коронавируса

До этого прививку получат люди из группы риска - врачи и учителя
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Испытания вакцины продолжатся

Испытания вакцины продолжатся

Фото: REUTERS

Первыми российскую прививку от коронавируса получат врачи и учителя, остальным придется ждать еще несколько месяцев.

Когда начнется массовая вакцинация от Covid-19, рассказал директор Центра Гамалеи, где создали первую российскую вакцину от коронавируса, Александр Гинцбург:

- Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января, - сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу".

Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Однако, испытания препарата все еще продолжаются: вакцину вводили людям среднего возраста без сопутствующих заболеваний. Вакцина признана безопасной и эффективной - у добровольцев появился иммунитет к Covid-19. Теперь прививку должны проверить в рамках исследований на детях и людях старшего возраста.

С осени начнут прививать людей группы риска - врачей и учителей.