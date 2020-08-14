Синоптики предупредили о возвращении аномальной жары

С 16 августа в некоторых регионах температура превысит норму Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Россиянам стоит готовиться в новой волне тепла. Правда, повезет вернуться в лето не всем. В Гидрометцентре назвали регионы, где уже в ближайшие дни будет аномально жарко - температура превысит норму на 6-8 градусов:

- Очень жарко на востоке Тюменской области и на западе Красноярского края,- рассказал ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На 4-6 градусов выше нормы температура будет в ряде регионов Дальневосточного федерального округа: на юге Хабаровского края, Приморье, Амурской области.

В Москве в воскресенье 16 августа ожидается +22...+23 градуса, что сооответствует климатической норме, но проглянет солнце, так что по ощущениям будет намного теплее, чем в предыдущие дни. Но если днем погода еще напоминает лето, то ночью это уже осень:

- Температура ночью в Москве + 7...9 градусов , в центре города +10...12 градусов,- сказано в сообщении Гидрометцентра.

Роман Вильфанд сказал, что улучшаться погода в Москве будет только 21 августа, но температура воздуха будет ниже нормы.

- Холодно, градуса на три-четыре ниже нормы, но осадков будет уже заметно меньше: можно будет выходить смело на улицу, и зонтик уже будет не так необходим.

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