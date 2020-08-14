Назван самый подорожавший с начала года товар в России

В Росстат посчитали, как изменились цены по сравнению с 2019 годом Фото: Евгения ГУСЕВА

Самым подорожавшим продуктов 2020 года в России стал "символ кризиса" - гречка. Этот товар сметают с полок в первую очередь, как только появляется информация о возможных экономических проблемах. Весной 2020 года, когда Россия только начинала борьбу с коронавирусом, возникла очередная волна массового спроса на гречку - ее скупали пачками в запас.

По данным Росстат, гречка подорожала в 1,7 раз по сравнению с прошлым годом - за килограмм сейчас просят 87,1 рубль.

Цена на прилавке напрямую зависит от оптовой цены, которую устанавливает производитель. В прошлом году, пишут со ссылкой на гендиректора аналитической компании «Прозерно» Владимира Петриченко "Ведомости", цена на гречку была предельно низкой из-за перепроизводства товара за последние годы.

В мае поставщики начали повышать стоимость, объясняя это дефицитом сырья. Это был месяц пикового спроса. Затем люди перестали скупать большими объемами крупы впрок. Но оптовая цена на гречку так и осталась почти в два раза выше прошлогодней- 48 рублей за килограмм.