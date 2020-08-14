За сутки в России вылечились от коронавируса на тысячу человек больше, чем заболели

В России 912 823 случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

В России выявили 5065 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Такие данные на 14 августа приводит оперштаб. Число людей, победивших болезнь, не просто сравнялось с показателем заболеваемости - за сутки вылечились 6 568 человек, почти на тысячу больше.

Зафиксировано 114 летальных исходов.

Всего в России 912 823 случаев заражения, 722 964 вылечились.

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что данные о клинических испытаниях опубликуют в ближайшие дни, возможно, уже в будущий понедельник.

Ученые из Бразилии и Испании выдвинули версию, что заболеваемость Covid-19 зависит от резус-фактора.

Исследователи узнают все новые данные об этом опасном заболевании, например, доказано, что люди с ожирением тяжелее переносят заражение. Последствиями коронавируса могут быть не только аномальные изменения в легких, но даже выпадение волос.