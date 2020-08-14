Белорусские пограничники отчитались, что отказали во въезде провокаторам из Латвии

Мужчины везли с собой 15 тысяч долларов. Фото:Telegram/Пограничный комитет Белоруссии

12 августа на белорусской границе пограничники задержали двух граждан Латвии. Мужчинам 1975 и 1993 годов рождения не позволили въехать в страну.

По данным пограничного комитета Белоруссии, мужчины направлялись в страну для дестабилизации ситуации. Иностранцы везли с собой 15 тысяч долларов. После проверки их сотовых телефонов был обнаружен телеграм-чат, в котором они обсуждали покупку военных масок и деньги, которые везли с собой. Также пограничники отметили, что на плече одного из мужчин была татуировка в виде розы ветров с элементами нацисткой свастики.

Сами мужчины рассказали, что один из них ехал в страну отдохнуть, а второй по работе, но он не смог связаться с коллегами, которые могли бы подтвердить его слова, так как для связи был записан только латвийский номер. К тому же у мужчины, который прилетел на отдых, нашли в телефоне фотографии дикорастущей конопли и его фото с самокрутками, сообщили в комитете.

Иностранцев не впустили в страну на основании статьи 30 Закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республики Беларусь" сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Напомним, строгие меры введены в Белоруссии из-за протестов, начавшихся после выборов президента республики. Несогласные с результатами голосования граждане страны вышли на мирные демонстрации, которые спустя некоторое время превратились в массовые протесты и столкновения с ОМОН.