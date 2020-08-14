Зритель нашел киноляп в фильме "Парк Юрского периода"

«Парк юрского периода» — серия фильмов режиссёров Стивена Спилберга Фото: www.kinopoisk.ru

Внимательный зритель разглядел ляп в фильме "Парк Юрского периода" через 27 лет после премьеры. Создатели картины тогда еще использовали кукол для изображения динозавров, сочетая с компьютерной графиков. В сцене, где динозавр заходит на кухню, преследуя героев фильма, видна рука оператора, придерживающая куклу, сообщает Independent.

Зрители заметили киноляп Фото: кадр из фильма

Недавно зрители обсуждали ляпы в популярном сериале "Игра престолов". Речь не только об оставленном на столе стаканчике с кофе. Например, в кадре с одичалыми вдруг появился белый фургон. Посмеялись зрители и над тем, как Теон Грейджой умывает раны в соленой воде, что в обычной жизни вряд ли бы избавило его об боли, скорее наоборот.

В фильме "Однажды в Голливуде" на герое Бреда Питта часы, которые выпустили позже описанных в картине событий.