Хабиб Нурмагомедов сказал, где пройдет его бой против Стивена Гейтжи на UFC 254

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стало известно, где пройдет следующий бой Хабиба Нурмагомедова. 24 октября он подерется на турнире UFC 254 против Стивена Гейтжи. И вот - вопрос был снят лично бойцом.

- 24 октября бой пройдет в Абу-Даби, сначала не могли определиться. И решили провести на "Бойцовском острове". Я сейчас нахожусь в тренировочном режиме. Я постоянно спаррингуюсь, никаких проблем у меня нет, - сказал Хабиб на пресс-конференции в Москве.

Как отметил сам Хабиб Нурмагомедов, он сейчас тренируется в разных локациях. Главное - постоянно. И при этом как ожидается, с 10 сентября к команде Нурмагомедова присоединится его тренер Хавьер Мендес. Он прибудет к тому месту, где будет находиться в тот момент тренировочный лагерь Хабиба. Точная локация пока что не была определена.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.