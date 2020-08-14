Хабиб о смерти отца: "Эти чувства выведут меня на другой уровень"

Отец Хабиба Нурмагомедова умер недавно от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 14 августа, в Москве проходит пресс-конференция бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Ему задали вопрос про то, как смерть отца влияет на его подготовку к бою против Стивена Гейтжи. Поединок пройдет на турнире UFC 254 в октябре 2020 года. Хабиб отметил:

- Я не думаю, кого-то такое обходило. У кого-то кто-то всегда умирал. Это очень тяжелая утрата. Мы были с отцом как друзья, как тренер были вместе. Я переживаю, думаю о нем. Эти чувства выведут меня на другой уровень. Любые испытания могут сломать, либо сделать сильнее. Посмотрим, что из этого получится, - заявил Хабиб Нурмагомедов.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.