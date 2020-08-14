Хабиб признался, что читает записные книжки своего отца

Хабиб Нурмагомедов со своим отцом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время пандемии коронавируса у Хабиба Нурмагомедова умер отец. Однако же, сам спортсмен признался, что хочет продолжить те его дела, которыми он занимался при жизни.

- У отца было очень много планов, я до сих пор его записные книжки читаю. Будет лагерь высоко в горах на высоте 2200. 6 месяцев будет работать, потому что другие полгода сильный снегопад. И хочется, чтобы эта база стала туристическим местом Дагестана. Отец проводил много общественной работы. Он мне говорил - в жизни есть все и хочет больше пользы принести окружающим. После боя я продолжу его дела, - заявил Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.