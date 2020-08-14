Александр Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на слухи о своем отъезде из страны и прокомментировал призывы оппозиционеров остановить работу предприятий.

- Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей,- приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко провел совещание о ситуации в строительной отрасли. Он призвал предприятия не следовать советам провокаторов, которые настаивают на всеобщей забастовке:

- Если сейчас остановимся, никогда не раскрутим производство,- предупредил он.

Привел в пример "Беларуськалий", если цеха встанут даже на пару дней, это будет на руку конкурентам, среди таких Лукашенко назвал Россию и Канаду. Вспомнил он про Россию, когда говорил и о машиностроении, в случае остановки производства тракторов, рынок, по его словам, займут немцы и русские.

В период пандемии коронавируса, припомнил Александр Лукашенко на совещании, власти никого не заставляли работать. Сейчас отступать от этого принципа не собираются:

- Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим,- добавил он.

В Белоруссии с 9 августа оппозиция выходит на митинги в знак несогласия с результатами выборов президента. Акции протестов пресекают силовики, начинались "зачистки" во дворах, массовые задержания, в том числе журналистов.