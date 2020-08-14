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Александр Лукашенко прокомментировал призывы к остановкам на предприятиях

Президент Белоруссии также опроверг заявления, что покинул страну
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на слухи о своем отъезде из страны и прокомментировал призывы оппозиционеров остановить работу предприятий.

- Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей,- приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко провел совещание о ситуации в строительной отрасли. Он призвал предприятия не следовать уговорам провокаторов, которые настаивают на всеобщей забастовке:

- Если сейчас остановимся, никогда не раскрутим производство,- предупредил он.