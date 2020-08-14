Владимир Сунгоркин: Для меня совершенно очевидно, что Лукашенко проиграл эти выборы

Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин Фото: Артем КИЛЬКИН

Минск голосовал не за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом можно судить по количеству людей, вышедших на улицы. Такое мнение главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин выразил в эфире программы «Что будет» на Радио «КП».

«Для меня очевидно, что Лукашенко проиграл эти выборы безотносительно того, как я к нему отношусь. Я к нему всегда относился с симпатией, честно говоря, до последних месяцев, когда его так понесло против России», - сказал главред «Комсомольской правды».

Напомним, выборы на пост президента в Белоруссии прошли 9 августа. Вечером того же дня в стране начались массовые протесты. По предварительным данным, опубликованным ЦИК утром 10 августа, победу с 80 процентами голосов одержал первый и единственный с 1994 года президент страны Александр Лукашенко.

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