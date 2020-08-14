Хабиб Нурмагомедов: "Из-за того, что нас никто не ласкает, мы стали лучшими в мире"

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сказал, что даже и у него есть свои слабости. Это - ответ на недавнее высказывание Стивена Гейтжи о том, что у Хабиба нет слабых сторон. Нурмагомедов ответил достаточно ярко и здраво:

- Гейтжи сказал, что я считаю себя безупречным? Меня окружают одни из лучших людей в мире. Мы в зале друг друга не ласкаем, поэтому мы лучшие в мире. Не думаю, что я идеальный. Он ошибается. Я очень самокритичный, - сказал Хабиб Нурмагомедов.

И развил свою мысль о том, что у него есть пробелы в его физической форме:

- Меня всегда критиковали в семье. Относились как к сыну, который должен тренироваться, пахать и не расслабляться. Спросите у тех, с кем я тренируюсь. Ласкают ли они меня? Мы всегда тренируемся, конкуренция выводит на новый уровень. Слабостей у меня много, я подтягиваюсь 12 раз. Отец говорил, чтобы я подтягивался больше 25 раз после тренировки.

Напомним, что последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.