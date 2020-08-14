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Владимир Сунгоркин: Подозреваю, что на Лукашенко сейчас сильно влияет сын, пытается его остановить

Главред «Комсомольской правды» напомнил про неожиданный фактор, который может сейчас влиять на действия белорусского президента
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Сунгоркин напомнил, что младший и самый любимый сын Лукашенко, 15-летний Коля, настроен весьма оппозиционно

Сунгоркин напомнил, что младший и самый любимый сын Лукашенко, 15-летний Коля, настроен весьма оппозиционно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в эфире программы «Что будет» на Радио «КП» предположил, что в сложившийся ситуации на президента Белоруссии Александра Лукашенко может сильно влиять его младший сын, пытаясь его остановить.

«Там есть еще один фактор, про который никто не говорит. Я нигде ни от кого не слышал очень интересную вещь. Вообще есть один человек, который может на Лукашенко повлиять», - отметил главред.

Сунгоркин напомнил, что младший и самый любимый сын Лукашенко, 15-летний Коля, настроен весьма оппозиционно. Белорусский президент сам не раз говорил, что его сын часто с ним не соглашается.

«Я подозреваю, что сейчас сын на него сильно влияет, пытается его остановить. Хотя сыну тоже страшно – куда они побегут от всего этого. Военные, политические аналитики должны про это серьезно думать - как до Лукашенко добраться и повлиять. Хотя на что повлиять? На то, чтобы он перестал с народом воевать? Вот Коля, наверное, и влияет», - сказал Сунгоркин.

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