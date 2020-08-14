Нурмагомедов сказал, при каком условии пройдет его бой-реванш с Конором Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве сделал заявление о бое-реванше с Конором Макгрегором. Их схватка вошла в историю смешанных единоборств - в октябре 2018 года Хабиб одержал победу над легендарным ирландцем. Который не так давно заявил о завершении карьеры.

- После с Гейтжи я бы подрался с любым, кто победит у Дастина Порье. Если этого не будет, то - Джордж Сен-Пьер. Если Сен-Пьер возвращается, то тогда с ним. Пусть Конор вернется и выиграет у Порье - мы подеремся. Пусть Тони и выиграет - мы подеремся, - сказал Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.