Владимир Сунгоркин: За что Белоруссия выходит? За нормальную жизнь

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В эфире программы «Что будет» на Радио «КП» главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин высказал мнение, что в ходе подавления протестов в Белоруссии все же в конечном итоге может возобладать идея силового решения.

По его словам, изначально власти взяли на вооружение концепцию жесткого подавления, но перегнули палку, и началась эскалация.

«Ведь сегодня реально они кое-какую задачу решили, они многих людей реально напугали. Это интересный парадокс, широко известный среди специалистов. За что Белоруссия выходит? За нормальную жизнь. Они говорят: мы хотим в этой стране нормально жить. Они обыватели, а вовсе не комиссары в пыльных шлемах. Поэтому мораль, - говорят милицейские генералы, - они у нас обыватели, а не герои, они нормальной жизни хотят? Значит, их можно запугать», - отметил Сунгоркин.

Он также добавил, что белорусский президент, вероятнее всего, действительно верит, что протестующими управляет кто-то из-за границы.

«Он в это верит по простой причине. Это очень комфортно для него. Потому что если он не будет верить, получается полная ерунда. Получается, он воюет с собственным народом. Ну, обидно так думать президенту, согласитесь», — заключил главный редактор.

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