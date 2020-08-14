"Люблю на речку сходить": Хабиб Нурмагомедов сказал, как отдыхает после тренировок

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Да я и не напрягаюсь", - смеясь, сказал Хабиб Нурмагомедов, отвечая на вопрос о том, как проводит время после тренировок. Чемпион UFC в легком весе был откровенен, рассказывая детали своего времяпрепровождения после занятий:

- Все, что я делаю, мне оно приносит удовольствие. Если что-то я не хочу, то просто не делаю. Просто оставляю его. И вам всем советую. Я желаю и советую всем найти, чем заниматься. Чтобы не было желания отдыхать. Фильмы не смотрю особо и музыку не слушаю. Чем я занимаюсь? Провожу время с детьми, люблю купаться, на речку сходить. Люблю такой отдых, после которого не надо отдыхать. Особо у меня не бывает активного отдыха. Впереди целая жизнь, отдохнем потом, - признался Хабиб Нурмагомедов на пресс-конфренции в Москве.

Напомним, что последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.