Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пенальти в матче "Спартак" - "Сочи"

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов - один из самых известных болельщиков футбольного клуба "Спартак" (Москва). И он поддержал "красно-белых" по итогам скандального эпизода первого тура против "Сочи", когда в конце игры поставили пенальти. Который, как потом официально признали по итогам комиссии РФС, поставили ошибочно. Хабиб уверен - была ошибка:

- Я вообще любитель футбола, историю футбола люблю. Для меня этот вид спорта находится высоко. Что касается игры "Спартак" - "Сочи", то - я бы не назначал пенальти. Не то, чтобы я болельщик "Спартака". И из уст отца я многое узнал про "Спартак". Что отцу нравилось - то и мне. Сейчас команда переживает не самое лучшее время. В том эпизоде не назначил пенальти. Я думаю, что это из-за того, что не дали отдохнуть толком. Сразу новый сезон начался после другого чемпионата. Чемпионат России без "Спартака" - это будет скучно, - заявил Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, что последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.