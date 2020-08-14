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Коронавирус Covid-19

ЮНЕСКО объявила борьбу с теориями заговора об эпидемии коронавируса

Новые ресурсы международной организации должны помочь устранить угрозу появления и распространения фейков
Алексей ОсиповАлексей ОсиповАлексейОсипов
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Теории заговора существовали всегда, но пандемия предоставила благодатную почву для их распространения

Теории заговора существовали всегда, но пандемия предоставила благодатную почву для их распространения

Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия COVID-19 породила еще одну параллельную пандемию опасной дезинформации и слухов в виде теорий заговора, выдуманных историй о происхождении коронавируса, способах его лечения и тех, кто якобы виноват в его распространении.

Теории заговора существовали всегда, но пандемия предоставила благодатную почву для их распространения. Они лежат в основе более широких тенденций увеличения числа человеконенавистнических высказываний и участившихся расистских и ксенофобных нападений.

В ЮНЕСКО уверены, что теории заговора подрывают науку, представляют непосредственную угрозу как для отдельных лиц, так и для целых общин.

Для борьбы с теориями заговора эксперты ЮНЕСКО разработали ресурсы визуального обучения, которые должны помочь повысить осведомленность о самих фейках, возможных последствиях их распространения, а заодно еще и научить людей опровергать эти теории при помощи фактов и эффективно реагировать на тех, кто занимается их распространением.

В рамках презентации ресурсов их составители подчеркнули важную роль образования: «На сегодняшний день существует множество доказательств того, что люди, которым объяснили понятие теорий заговора и принцип их работы, гораздо менее восприимчивы к ним. Все просто: образование – ключ к успеху».

Распространение коронавируса в мире