ЮНЕСКО объявила борьбу с теориями заговора об эпидемии коронавируса

Теории заговора существовали всегда, но пандемия предоставила благодатную почву для их распространения Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия COVID-19 породила еще одну параллельную пандемию опасной дезинформации и слухов в виде теорий заговора, выдуманных историй о происхождении коронавируса, способах его лечения и тех, кто якобы виноват в его распространении.

Теории заговора существовали всегда, но пандемия предоставила благодатную почву для их распространения. Они лежат в основе более широких тенденций увеличения числа человеконенавистнических высказываний и участившихся расистских и ксенофобных нападений.

В ЮНЕСКО уверены, что теории заговора подрывают науку, представляют непосредственную угрозу как для отдельных лиц, так и для целых общин.

Для борьбы с теориями заговора эксперты ЮНЕСКО разработали ресурсы визуального обучения, которые должны помочь повысить осведомленность о самих фейках, возможных последствиях их распространения, а заодно еще и научить людей опровергать эти теории при помощи фактов и эффективно реагировать на тех, кто занимается их распространением.

В рамках презентации ресурсов их составители подчеркнули важную роль образования: «На сегодняшний день существует множество доказательств того, что люди, которым объяснили понятие теорий заговора и принцип их работы, гораздо менее восприимчивы к ним. Все просто: образование – ключ к успеху».