Хабиб вспомнил, как в детстве разозлился на Сычева

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хабиб Нурмагомедов - в числе болельщиков "Спартака". Однако же, для него и не последней командой является махачкалинский "Анжи". На пресс-конференции в Москве в пятницу, 14 августа, Хабиб вспомнил про занятный эпизод из своей жизни, говоря про этот дагестанский клуб:

- Это был 98-й или 99-й год. Я не мог попасть полтора часа на стадион. Тогда играли "Анжи" и "Спартак" - Сычев забил на последней минуте, я был злой на него. Если "Анжи" вернется обратно - я буду рад, за него болеть. Я всю жизнь хотел стать футболистом. У нас просто нет в республике такой возможности - в борьбе и ММА больше возможностей. Всегда мечтал, чтобы я стать футболистом. Футбол во мне кипит, так скажем.

На самом деле, матч, про который говорит Хабиб Нурмагомедов, был в 2002 году. Тогда "Анжи" и "Спартак" сыграли вничью 3:3. И гол Сычева спас москвичей от поражения.

Напомним, что последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова.