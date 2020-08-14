Посольство РФ в Турции рассказало, что будет с туристами, зараженными коронавирусом

Турецкие отели предусмотрели специальные номера для больных коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Турции приняли решение не отправлять туристов, у которых во время отпуска выявлен коронавирус, домой или в обсервацию. Для них предусмотренные специальные номера, где они смогут провести карантинное время. Об этом в пятницу сообщило посольство РФ в Турции.

«Иностранный турист, которому поставлен диагноз COVID-19, и члены семьи (либо сопровождающие лица, проживающие в том же номере), подписывают обязательство находиться в изоляционном номере и не выходить за его пределы. Туристу предоставляется питание, осуществляется уборка номера в сроки и на условиях размещения, обозначенные в договоре бронирования. Помещение туристов в обсерваторы не предусмотрено», - отмечается в коммюнике.

Также отмечено, что если сроки изоляции превышают оплаченные дни проживания в отеле гостем, то карантинное время оплачивается отелем. Эти правила предусмотрены в специально разработанной гостиничной страховке.

«Это положение распространяется на гостиницы, имеющие более 50 номеров, получившие сертификат здорового туризма», - уточнили в посольстве.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса международные «авиамосты» были закрыты почти 5 месяцев. Начиная с 1 августа Россия приняла решение возобновить авиасообщение с Турцией.