21-летний художник из Подмосковья покорил своим творчеством Билли Айлиш

Подмосковный художник лично подарил Билли Айлиш ее портрет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Художник из подмосковного Подольска, известный тиктокер Владислав Яшин рассказал, как смог покорить сердце Билли Айлиш своей работой и добиться личной встречи со звездой. Молодой человек признался, что на современное творчество его вдохновила классика.

«Эта работа была вдохновлена гжелью. Так как это историческая роспись, я решил добавить туда жизни, и я добавил на нее бабочек морфо», — цитирует Влада телеканал «360».

Художник рассказал, что одну из его работ пытался купить менеджер Билли Айлиш, но Яшин настоял на личной встрече.

«Мне захотелось передать лично ей, чтобы она ее увидела и у себя повесила где-то», — объяснил тиктокер.

При этом молодой человек добавил, что к успеху его привел именно упорный труд и увлеченность. Ведь художественного образования у Влада нет, а первые его работы не нравились даже его близким. Но это не остановило его, сейчас подмосковный художник хочет попробовать себя в чем-то новом и планирует создать автопортрет.