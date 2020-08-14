Глава Еврокомиссии заявила о необходимости новых санкций для Белоруссии

Протесты в Белоруссии прокомментировала глава Еврокомисии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После протестов в Белоруссии, которые произошли на фоне президентских выборов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter, что данная ситуация подрывает демократические основы власти.

«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии», — гласит ее твит.

Глава Еврокомисси высказала мнение о протестах в Белоруссии Фото: Twitter/@vonderleyen

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По итогам подсчета голосов, Александр Лукашенко переизбран на очередной срок. Граждане Белоруссии выразили несогласие с результатами голосования и требуют его повторить. Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста. ОМОН и полиция круглосуточно дежурят на улицах. Для разгона акций в первые дни представители правоохранительных органов применили силу, свидетельством чем стали десятки видео в интернете.