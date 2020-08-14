В МИД Белоруссии готовы обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

В Минске к акции против насилия присоединились ученые и врачи - 13 августа из СИЗО стали отпускать задержанных Фото: Александр КОЦ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти готовы обсуждать с коллегами из других стран ситуацию в Минске и других городах, где происходят протесты.

Массовые митинги в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда объявили результаты экзит-полов. Больше голосов на президентских выборах набрал Александр Лукашенко. Сторонники другого кандидата, Светланы Тихановской, заявили, что не согласны с итогами голосования. В ходе протестов задержаны силовиками активисты, журналисты и даже случайные люди, оказавшиеся в месте сбора активистов, некоторые предприятия остановили работу.

14 августа Владимир Макей обсудил ситуацию в Белоруссии со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

- Отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения, - говорится в сообщении белорусского МИД.