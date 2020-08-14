Депутатов Госдумы проверят на двойное гражданство: Вячеслав Володин направил запросы в МВД и ФСБ

Проверкой двойного гражданство депутатов займутся сотрудники МИД, ФСБ и других ведомств Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии у депутатов иностранного гражданства.

Согласно поправкам в Конституцию, у чиновников и депутатов может быть только один паспорт - российский. Второе гражданство или вид на жительство им иметь запрещено. Если иностранный паспорт у парламентария все-таки найдется, то распрощаться ему уже придется со своим местом в Думе - нарушитель сдаст мандат.

Вячеслав Володин напомнил, что проверку возможного наличия двойного гражданства проводят при регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдумы. Это проверяют в ЦИК. Но там нет данных, получал ли депутат иностранное гражданство уже после регистрации.

- В этой связи проверка будет продолжена. Соответствующие запросы направлены в уполномоченные органы, — сообщил Вячеслав Володин. — Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом.

Кстати, точно такой же запрет есть и на заграничные счета, депутатам нельзя открывать вклады в других странах.