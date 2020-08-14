В Минздраве рассказали о спросе на вакцину от коронавируса за рубежом

Мурашко рассказал о спросе на вакцину от коронавируса за рубежом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зарубежные страны активно интересуются российской вакциной от коронавируса, запросов на приобретение препарата очень много. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Мы пока ничего не продаем (за границу). Звонков идет очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идет, - сообщил Мурашко.

Он также добавил, что производство вакцины в России уже началось. Первые партии препарата будут готовы уже в этом месяце. Их получат медики и люди из группы риска.

- Планируем отправить вакцину во все регионы, чтобы люди увидели, - добавил Мурашко.

Он также отметил, что сам планирует сделать прививку.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 году. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, вакцинация от COVID-19 будет исключительно добровольной.