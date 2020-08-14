В Центре Гамалеи прокомментировали данные опроса о готовности врачей к вакцинации от коронавируса

При тяжелой же форме течения коронавируса вероятность смерти в десять раз выше, чем при гриппе Фото: REUTERS

Разработчики первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса, ученые из Центра Гамалеи, изучили данные опроса врачей о прививке от Covid-19.

В приложении "Справочник врача" медиков, как тех, кто первым на себе сможет испытать вакцину от коронавируса вне клинических испытаний, спросили, готовы ли они прививаться. Больше 52 процентов ответили отказом, объясняя свое решение тем, что "мало данных об эффективности" препарата. На это упирают, кстати, в США, где обещали не торопиться с вакциной и тут же заявили, что в ноябре у них будут готовые дозы собственной вакцины.

- Нужно посмотреть, кто инвестор этого проекта, кто проводил опрос. Здесь появляется четко выстроенная цепочка — жесточайшая борьба за рынки сбыта, в любой форме, — сказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург РИА Новости.

Он объяснил, в случае с коронавирусом, к проблема надо подходить с научной точки зрения. по сути есть всего два варианта получить устойчивый иммунитет - вакцинироваться или тяжело переболеть. Последнее несет риски осложнений и даже смерти. У тех, кто переболел легко, антитела исчезают достаточно быстро.

- Эту информацию надо доводить до участников опроса и только после этого спрашивать отношение к вакцинации,- сказал ученый, который был одним из первых, кто получил вакцину.