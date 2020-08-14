МВД Белоруссии открыло «горячую линию» для определения местонахождения задержанных в протестах

Открыта горячая линия для граждан Белоруссии
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
МВД Белоруссии сообщило, что открывает горячую линию для информирования граждан о местонахождении задержанных на акциях протеста после выборов 9 августа. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.
«В 14:00 (совпадает в мск) МВД Беларуси открывается горячая линия, по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране», - говорится в сообщении МВД.
Телефоны «горячей линии»:
по Минску: (017) 218-73-92; (017) 218-73-40; (017) 239-43-84
по Брестской области: (0162) 20-55-87
по Витебской области: (0212) 24-03-29
по Гомельской области: (0232) 96-74-47
по Гродненской области: (0152) 79-70-22, 102
по Минской области: (01795) 5-24-32, 102
по Могилевской области: 102
Напомним, что после выборов в Белоруссии 9 августа, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко, начались акции протеста. На улицы городов стали выходить возмущенные граждане, не согласные с результатами выборов. По началу мирные протесты превратились в погромы и драки с представителями правоохранительных органов. По сети разлетелись видео, на которых ОМОН избивает дубинками мирных граждан. Многие из протестующих были задержаны и отправлены в СИЗО. Родственники некоторых из них до сих пор не знают, в каком отделении находятся их родные.